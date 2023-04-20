Движение поездов во Франции частично нарушено из-за забастовки железнодорожников

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Движение поездов и электричек в Парижском регионе частично нарушено из-за забастовки железнодорожников против пенсионной реформы.
Движение поездов во Франции частично нарушено из-за забастовки железнодорожников
  • AFP
  • © Christophe ARCHAMBAULT

Об этом сообщило издание Journal du Dimanche.

«Будут ходить два из пяти пригородных поездов Intercites. Международные поезда Eurostar и Thalys будут ходить без изменений», — приводит сообщение РИА Новости.

В Парижском регионе на большинстве линий электричек RER будут циркулировать два из трёх составов.

Ранее полиция использовала слезоточивый газ в процессе разгона протестующих на площади Республики в Париже.

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