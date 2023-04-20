Вооружённые силы Судана: 177 египетских военнослужащих эвакуировали на родину

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ВС Судана сообщили, что 177 египетских военнослужащих эвакуированы на родину.

Сообщение передаёт РИА Новости.

Отмечается, что при координации между Суданом и Египтом 177 технических специалистов египетских ВВС, которые были задержаны в Мероэ во время мятежа формирований из сил быстрого реагирования, были эвакуированы на родину из аэропорта Донголы.

Ранее телеканал Al-Qahera News сообщил, что египетские военнослужащие, которые находились в Судане на учениях и были задержаны силами быстрого реагирования на авиабазе Мероэ, уехали обратно в Египет.

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