РИА Новости: число жертв давки в столице Йемена Сане достигло 80

Число жертв давки в столице Йемена Сане, которую контролирует движение «Ансар Алла» (хуситы), достигло 80.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в городе.

«Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек», — скаазно в заявлении.

Отмечается, что среди погибших есть дети.

Кроме того, сообщается о 120 раненых.

В конце марта спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил, что стороны конфликта в Йемене договорились освободить 887 пленных в рамках обмена, который он назвал историческим.