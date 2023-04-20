РИА Новости: число жертв давки в столице Йемена Сане достигло 80

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Число жертв давки в столице Йемена Сане, которую контролирует движение «Ансар Алла» (хуситы), достигло 80.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в городе.

«Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек», — скаазно в заявлении.

Отмечается, что среди погибших есть дети.

Кроме того, сообщается о 120 раненых.

В конце марта спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил, что стороны конфликта в Йемене договорились освободить 887 пленных в рамках обмена, который он назвал историческим.

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