РИА Новости: число жертв давки в столице Йемена Сане достигло 80
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в городе.
«Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек», — скаазно в заявлении.
Отмечается, что среди погибших есть дети.
Кроме того, сообщается о 120 раненых.
В конце марта спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил, что стороны конфликта в Йемене договорились освободить 887 пленных в рамках обмена, который он назвал историческим.