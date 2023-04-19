ВС Судана вслед за силами быстрого реагирования объявили о перемирии

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Суданские военные вслед за силами быстрого реагирования объявили о перемирии на 24 часа.
ВС Судана вслед за силами быстрого реагирования объявили о перемирии
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Как сообщает РИА Новости, перемирие вступило в силу в 19:00 мск.

«Вооружённые силы объявляют о своём согласии на перемирие сроком 24 часа, начиная от 18:00 (19:00 мск) сегодняшнего вечера», — говорится в заявлении ВС Судана.

До этого в СБР объявили о перемирии на 24 часа.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в результате вооружённых столкновений в Судане погибли по меньшей мере 270 человек.

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