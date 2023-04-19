ООН: Индия превзошла Китай по численности населения

Телеканал NDTV со ссылкой на данные Фонда ООН в области народонаселения заявил, что Индия обошла Китай по численности населения.

Как указывается в материале, население Индии составляет 1,4286 млрд человек против 1,4257 млрд человек в Китае.

По данным ООН, большая часть населения Индии (68%) относится к возрастной группе от 15 до 64 лет.

Вместе с этим телеканал отмечает, что у властей Индии нет последних официальных данных о численности населения, так как последняя перепись проходила в 2011 году. Новая перепись должна была пройти в 2021 году, однако была отложена из-за пандемии коронавируса.

В феврале глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в данный момент государства — члены ЕС переживают «демографическую зиму».