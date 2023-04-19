Посол России не исключил эвакуации российских дипломатов из Судана

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Вариант с эвакуацией российского посольства рассматривается, но выезжать из Хартума из-за риска попасть в боестолкновения в аэропорту города нецелесообразно. Об этом заявил посол России в Судане Андрей Черновол.
Посол России не исключил эвакуации российских дипломатов из Судана
  • AP

«Такой аспект всегда рассматривается в горячих точках. Другое дело, что пока, к сожалению, один из эпицентров боестолкновений — это район вокруг аэропорта», — приводит ТАСС его слова.

Черновол добавил, что аэропорт в суданской столице не работает.

«Куда-то уезжать из Хартума нецелесообразно, потому что непонятно, куда можно уезжать», — подчеркнул диапломат.

Ранее в посольстве России в Судане заявили, что обращений о пострадавших россиянах не поступало, российские дипломаты в Хартуме живы.

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