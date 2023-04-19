Посол России не исключил эвакуации российских дипломатов из Судана
- AP
«Такой аспект всегда рассматривается в горячих точках. Другое дело, что пока, к сожалению, один из эпицентров боестолкновений — это район вокруг аэропорта», — приводит ТАСС его слова.
Черновол добавил, что аэропорт в суданской столице не работает.
«Куда-то уезжать из Хартума нецелесообразно, потому что непонятно, куда можно уезжать», — подчеркнул диапломат.
Ранее в посольстве России в Судане заявили, что обращений о пострадавших россиянах не поступало, российские дипломаты в Хартуме живы.