В Аргентине открыли выставку работ победителей конкурса имени Стенина
- РИА Новости
Выставка открыта в Публичной библиотеке имени Альфонсины Сторни до 23 апреля включительно.
После этого до начала мая экспозиция будет доступна в Национальном университете Сан-Хуана, на факультетах социальных наук и философии.
На выставке представлено более 20 работ, в том числе фотографии и серии репортажей из Индии, России, Италии, Гватемалы, Ирана и других стран.
Вход на выставку свободный.
В феврале сообщалось, что на международном фестивале фотографии Xposure в Шардже (ОАЭ) было представлено более 30 работ победителей конкурса памяти Андрея Стенина.