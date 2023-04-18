В Аргентине открыли выставку работ победителей конкурса имени Стенина

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В Аргентине, в городе Сан-Хуан, открыли выставку работ победителей Международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина 2022 года. Об этом сообщило РИА Новости.
В Аргентине открыли выставку работ победителей конкурса имени Стенина
  • РИА Новости

Выставка открыта в Публичной библиотеке имени Альфонсины Сторни до 23 апреля включительно.

После этого до начала мая экспозиция будет доступна в Национальном университете Сан-Хуана, на факультетах социальных наук и философии.

На выставке представлено более 20 работ, в том числе фотографии и серии репортажей из Индии, России, Италии, Гватемалы, Ирана и других стран.

Вход на выставку свободный.

В феврале сообщалось, что на международном фестивале фотографии Xposure в Шардже (ОАЭ) было представлено более 30 работ победителей конкурса памяти Андрея Стенина.

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