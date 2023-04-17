Посол России в ФРГ Нечаев назвал пробитием дна статью Welt с призывом к убийству Путина

Немецкая газета Die Welt в своём антироссийском рвении опубликовала призыв к убийству президента России Владимира Путина, напечатав интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом. Таким шагом германские СМИ вновь «пробили дно», заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

Редакция немецкого издания оставила «де-факто призыв к убийству» без цензуры и комментариев и даже вынесла его в заголовок, отметил посол.

«Очень жаль, что некоторые германские СМИ в своём антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз пробивая дно. Это возмущает, но уже не удивляет», — говорится в комментарии дипломата.

В интервью Каплана, которое опубликовала газета, утверждается, что «легче всего» закончить конфликт на Украине, «если кто-нибудь убьёт Путина».

В марте прошлого года посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма, призвавшего к терроризму против российского лидера.