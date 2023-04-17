Посол России в ФРГ Нечаев назвал пробитием дна статью Welt с призывом к убийству Путина
- РИА Новости
Редакция немецкого издания оставила «де-факто призыв к убийству» без цензуры и комментариев и даже вынесла его в заголовок, отметил посол.
«Очень жаль, что некоторые германские СМИ в своём антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз пробивая дно. Это возмущает, но уже не удивляет», — говорится в комментарии дипломата.
В интервью Каплана, которое опубликовала газета, утверждается, что «легче всего» закончить конфликт на Украине, «если кто-нибудь убьёт Путина».
В марте прошлого года посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма, призвавшего к терроризму против российского лидера.