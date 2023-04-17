Минюст США заявил об обнаружении секретного участка полиции Китая в Нью-Йорке

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Минюст США заявил об обнаружении секретного участка национальной полиции Китая в Нью-Йорке, который находился в Китайском квартале города (Чайна-таун). Арестованы двое сотрудников участка, сообщило министерство.
Минюст США заявил об обнаружении секретного участка полиции Китая в Нью-Йорке
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Во время пресс-конференции представитель Минюста обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг». Также он обвинил их в преследовании диссидентов.

«Подозреваемые сообща работали над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени... национальной полиции китайского правительства», — цитирует американского чиновника РИА Новости.

По его словам, участок работал с февраля 2022 года, его сотрудники были жителями Нью-Йорка.

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