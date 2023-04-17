МИД России назвал вопиющим случаем передачу Чехией марокканских танков Украине

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Чехия нарушила базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, захватив принадлежащие Марокко танки Т-72Б для их отправки на Украину, заявило Министерство иностранных дел России, комментируя появившиеся в СМИ сообщения об этом.
МИД России назвал вопиющим случаем передачу Чехией марокканских танков Украине
  • РИА Новости

По данным МИД, ещё до начала СВО Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, которые были куплены в 1999—2001 годах в Белоруссии. После проведения работ 56 танков были возвращены королевству.

«Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине», — говорится в сообщении министерства.

Марокканцев в данном случае поставили перед свершившимся фактом, а заодно и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение обязательства не передавать технику третьим странам без согласия поставщика, подчеркнули в Москве.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как ещё одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса», — сказано в заявлении.

В январе в СМИ появились сообщения о том, что Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые модернизировала компания Excalibur Army в Чехии, решение о поставке оружия было принято под давлением во время встречи на авиабазе Рамштайн в ФРГ, организованной США в апреле 2022 года.

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