МИД России назвал вопиющим случаем передачу Чехией марокканских танков Украине

Чехия нарушила базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, захватив принадлежащие Марокко танки Т-72Б для их отправки на Украину, заявило Министерство иностранных дел России, комментируя появившиеся в СМИ сообщения об этом.

По данным МИД, ещё до начала СВО Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, которые были куплены в 1999—2001 годах в Белоруссии. После проведения работ 56 танков были возвращены королевству.

«Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине», — говорится в сообщении министерства.

Марокканцев в данном случае поставили перед свершившимся фактом, а заодно и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение обязательства не передавать технику третьим странам без согласия поставщика, подчеркнули в Москве.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как ещё одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса», — сказано в заявлении.

В январе в СМИ появились сообщения о том, что Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые модернизировала компания Excalibur Army в Чехии, решение о поставке оружия было принято под давлением во время встречи на авиабазе Рамштайн в ФРГ, организованной США в апреле 2022 года.