Сенатор США: на обучение 12 пилотов ВСУ полётам на F-16 понадобилось бы около года

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Обучение 12 украинских лётчиков использованию истребителей F-16 заняло бы около года, заявил американский сенатор Марк Келли.
Сенатор США: на обучение 12 пилотов ВСУ полётам на F-16 понадобилось бы около года
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Он отметил, что вопрос о поставке истребителей нужно рассмотреть.

По его словам, F-16 является сложной в обслуживании машиной.

«Согласно имеющимся здесь оценкам, потребуется около года на подготовку 12 украинцев, если мы пойдём этим путём, 12 украинцев — пилотов МиГ-29», — сказал Келли в интервью телеканалу CBS.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил иностранным пилотам истребителей F-16 американского производства поучаствовать в конфликте.

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