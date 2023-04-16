Сенатор США: на обучение 12 пилотов ВСУ полётам на F-16 понадобилось бы около года
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Он отметил, что вопрос о поставке истребителей нужно рассмотреть.
По его словам, F-16 является сложной в обслуживании машиной.
«Согласно имеющимся здесь оценкам, потребуется около года на подготовку 12 украинцев, если мы пойдём этим путём, 12 украинцев — пилотов МиГ-29», — сказал Келли в интервью телеканалу CBS.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил иностранным пилотам истребителей F-16 американского производства поучаствовать в конфликте.