iDNES: в Праге около 30 тысяч человек участвуют в антиправительственном митинге

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Около 30 тыс. человек принимают участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает издание iDNES со ссылкой на данные организаторов.
iDNES: в Праге около 30 тысяч человек участвуют в антиправительственном митинге
  • AP
  • © Petr David Josek

«Цель акции — обратить внимание правительства на стремительное ухудшение материального положения рядовых граждан», — говорится в материале.

В ходе митинга запланировано выступление представителей некоторых парламентских и внепарламентских оппозиционных партий.

После акции планируется шествие к правительственным зданиям и их блокада.

11 марта в Праге сотни протестующих призывали снять флаг Украины со здания Национального музея после окончания митинга на Вацлавской площади.

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