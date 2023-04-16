iDNES: в Праге около 30 тысяч человек участвуют в антиправительственном митинге

Около 30 тыс. человек принимают участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает издание iDNES со ссылкой на данные организаторов.

AP

© Petr David Josek