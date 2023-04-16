iDNES: в Праге около 30 тысяч человек участвуют в антиправительственном митинге
- AP
- © Petr David Josek
«Цель акции — обратить внимание правительства на стремительное ухудшение материального положения рядовых граждан», — говорится в материале.
В ходе митинга запланировано выступление представителей некоторых парламентских и внепарламентских оппозиционных партий.
После акции планируется шествие к правительственным зданиям и их блокада.
11 марта в Праге сотни протестующих призывали снять флаг Украины со здания Национального музея после окончания митинга на Вацлавской площади.