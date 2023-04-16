Лавров совершит визит в ряд стран Латинской Америки с 17 по 21 апреля

Глава МИД России Сергей Лавров совершит визит в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу с 17 по 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«С 17 по 21 апреля... Лавров совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что глава российского МИД проведёт переговоры со своими коллегами, а также встретится с высшим руководством этих государств.

Ранее стало известно, что Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков» в Анкаре.