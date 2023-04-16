В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа пропавшего военного вертолёта

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Спасатели в Японии обнаружили тела пяти членов экипажа пропавшего ранее военного вертолёта.

«Пять тел были обнаружены после глубоководного погружения в поисках вертолёта Сил самообороны Японии», — говорится в сообщении Kyodo.

По данным агентства, борт пропал на прошлой неделе у южной префектуры Окинавы.

По предварительной информации, вертолёт разбился после того, как взлетел с базы на острове Мияко и пропал с радаров.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя человеками на борту пропал с радаров в Сахалинской области.

Позже в МЧС сообщили, что пропавший на Сахалине вертолёт Robinson совершил аварийную посадку в районе горы Красной

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