Sky News Arabia: суданская армия блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме

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Подъезды к президентскому дворцу в Хартуме заблокированы, дворец окружён бронетехникой армии Судана, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Sky News Arabia: суданская армия блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что во многих районах города слышны звуки перестрелок.

Также сообщается, что в Хартуме царит паника.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

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