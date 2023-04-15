Sky News Arabia: суданская армия блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме

Подъезды к президентскому дворцу в Хартуме заблокированы, дворец окружён бронетехникой армии Судана, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что во многих районах города слышны звуки перестрелок.

Также сообщается, что в Хартуме царит паника.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.