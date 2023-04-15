Sky News Arabia: суданская армия блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме
Подъезды к президентскому дворцу в Хартуме заблокированы, дворец окружён бронетехникой армии Судана, сообщает телеканал Sky News Arabia.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Отмечается, что во многих районах города слышны звуки перестрелок.
Также сообщается, что в Хартуме царит паника.
Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»