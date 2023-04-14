Опубликована архитектура деловой программы экономического и гуманитарного форума Россия — Африка

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Опубликована архитектура деловой программы экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 26 по 29 июля 2023 года.
Опубликована архитектура деловой программы экономического и гуманитарного форума Россия — Африка
  • РИА Новости

Деловая программа форума будет включать четыре больших тематических блока: «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологии», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

Главными темами блока «Комплексная безопасность и суверенное развитие» будут международная безопасность, стабильность рынка удобрений, вопросы продовольственного обеспечения, а также обсуждение совместных усилий по борьбе с эпидемиями и ЧС.

В рамках блока «Экономика нового мира» обсудят перспективы сотрудничества в энергетике, торгово-экономической сфере, создание и развитие новых логистических маршрутов.

Блок «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни» будет посвящён таким темам как образование, туризм, киноиндустрия, развитие волонтёрских движений.

«Большой блок программы также будет посвящен сотрудничеству в области технологий. Здесь будут обсуждаться атомные технологии, судостроение, добыча полезных ископаемых, здравоохранение и другие важные направления», — заявили организаторы.

Также в рамках мероприятия будет проведён медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки. Кроме того, запланирована насыщенная молодежная программа.

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