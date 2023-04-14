Washington Post: в тюрьме Атланты заключённый был съеден насекомыми заживо

В американском городе Атланта (Джорджия) заключённый умер прямо в камере после того, как насекомые «съели его заживо», пишет The Washington Post со ссылкой на семью погибшего. Издание отмечает, что камера, в которой содержался мужчина, была настолько грязной, что сотруднику тюрьмы пришлось надеть специальный защитный костюм, чтобы войти в неё.

В статье утверждается, что погибший Лэшон Томпсон находился в камере около трёх месяцев.

Вскрытие не определило точную причину его смерти, но в отчёте указано «чрезвычайно серьёзное» заражение тела мелкими насекомыми.

«В отчёте говорится, что его лицо, верхние и нижние конечности были покрыты порезами и повреждениями от неоднократных царапин», — говорится в материале.

Адвокат Томпсона Майкл Харпер заявил, что сотрудники тюрьмы оставили умирать человека в камере, а заключённый был «съеден заживо» насекомыми и постельными клопами.