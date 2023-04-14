Alaska Airlines: ряд рейсов отменены из-за извержения вулкана на Камчатке

Извержение вулкана на Камчатке влияет на полёты на Аляске, в связи с чем ряд рейсов были отменены, сообщила американская авиакомпания Alaska Airlines.

«Облако пепла от извержения вулкана в России влияет на полёты в штате Аляска. В качестве меры предосторожности Alaska Airlines отменила некоторые рейсы на Аляску и обратно, а также внутри штата», — цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании.

Как пишет Associated Press, к полудню четверга, 13 апреля, было отменено 28 рейсов на Аляску и из неё.

«Мы продолжаем следить за облаком пепла, и в зависимости от его местоположения, движения и времени нам может потребоваться отменить дополнительные рейсы», — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.