Alaska Airlines: ряд рейсов отменены из-за извержения вулкана на Камчатке

Короткая ссылка
Извержение вулкана на Камчатке влияет на полёты на Аляске, в связи с чем ряд рейсов были отменены, сообщила американская авиакомпания Alaska Airlines.
Alaska Airlines: ряд рейсов отменены из-за извержения вулкана на Камчатке
  • Gettyimages.ru

«Облако пепла от извержения вулкана в России влияет на полёты в штате Аляска. В качестве меры предосторожности Alaska Airlines отменила некоторые рейсы на Аляску и обратно, а также внутри штата», — цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании.

Как пишет Associated Press, к полудню четверга, 13 апреля, было отменено 28 рейсов на Аляску и из неё.

«Мы продолжаем следить за облаком пепла, и в зависимости от его местоположения, движения и времени нам может потребоваться отменить дополнительные рейсы», — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить