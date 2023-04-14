МИД России: в I квартале 2023 года в Европе выдали 48,5 тысячи российских виз

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Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что в I квартале 2023 года в Европе было выдано 48,5 тыс. российских виз.
МИД России: в I квартале 2023 года в Европе выдали 48,5 тысячи российских виз
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Климов уточнил, что загранучреждениями МИД России от этого числа было выдано 27,6 тыс. туристических виз и 8,2 тыс. деловых виз.

Глава департамента отметил, что, хотя соответствующие показатели в относительном плане являются крайне низкими, если сравнивать с допандемийными временами (падение примерно десятикратное), однако абсолютные цифры говорят о сохранении заинтересованности граждан европейских стран в деловых и туристических поездках в Россию, несмотря на развёрнутую антироссийскую пропаганду.

Ранее Климов заявлял, что в первом квартале 2023 года гражданам США было выдано около 1 тыс. виз.

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