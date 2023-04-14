МИД: Россия не видит тенденций к смягчению политики ЕС по визовым ограничениям для россиян

Короткая ссылка
Россия не видит тенденций к смягчению политики ЕС по вопросу визовых ограничений для россиян, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», — цитирует РИА Новости Климова.

Он отметил, что инициатива о приостановке соглашения 2006 года между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз исходила от представителей Европейского союза.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

19 декабря в пресс-службе МИД ФРГ заявили, что Германия ориентируется на единые правила ЕС при решении о выдаче виз гражданам России и заявления россиян, связанных с организациями из санкционного перечня, будут отклоняться.

11 января стало известно, что Швейцария прекратит выдавать визы владельцам паспортов, выданных на новых территориях России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить