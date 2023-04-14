МИД: Россия не видит тенденций к смягчению политики ЕС по визовым ограничениям для россиян
«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», — цитирует РИА Новости Климова.
Он отметил, что инициатива о приостановке соглашения 2006 года между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз исходила от представителей Европейского союза.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.
19 декабря в пресс-службе МИД ФРГ заявили, что Германия ориентируется на единые правила ЕС при решении о выдаче виз гражданам России и заявления россиян, связанных с организациями из санкционного перечня, будут отклоняться.
11 января стало известно, что Швейцария прекратит выдавать визы владельцам паспортов, выданных на новых территориях России.