МИД: Россия не видит тенденций к смягчению политики ЕС по визовым ограничениям для россиян

Россия не видит тенденций к смягчению политики ЕС по вопросу визовых ограничений для россиян, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», — цитирует РИА Новости Климова.

Он отметил, что инициатива о приостановке соглашения 2006 года между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз исходила от представителей Европейского союза.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

19 декабря в пресс-службе МИД ФРГ заявили, что Германия ориентируется на единые правила ЕС при решении о выдаче виз гражданам России и заявления россиян, связанных с организациями из санкционного перечня, будут отклоняться.

11 января стало известно, что Швейцария прекратит выдавать визы владельцам паспортов, выданных на новых территориях России.