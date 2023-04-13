Глава Минторга США: американский бизнес готов участвовать в восстановлении Украины

Глава Минторга США Джина Раймондо заявила, что американский бизнес готов участвовать в восстановлении Украины, однако хочет быть уверенным, что не пострадает от коррупции.

Заявление приводит РИА Новости.

По её словам, власти США будут работать над привлечением частного бизнеса в экономику Украины, так как сами не смогут справиться с растущими затратами на восстановление.

«Я каждый день общаюсь с главами компаний — от «большого клуба» до маленьких фирм из всех отраслей промышленности. Они сегодня хотят всем вам помочь», — сказала Раймондо.

Она добавила, что американские предприниматели хотят знать, какие направления реконструкции будут в приоритете, кто будет в правительстве Украины их определять, а также каким образом частный капитал будет дополняться средствами из бюджета.

«Как они могут быть уверенными в том, что они не пострадают от коррупции того или иного рода?» — заявила Раймондо.

Министр считает, что восстановление Украины может занять десятилетие.

США 13 апреля провели форум сотрудничества с Украиной, его целью должно стать привлечение американских инвестиций.