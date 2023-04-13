Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать водами НАТО

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать «морем НАТО».
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать водами НАТО
  • РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Чёрное море во внутренние воды Североатлантического альянса и заявил о необходимости демилитаризации моря.

«Чёрному морю никогда не бывать «морем НАТО», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, это общее море для всех прибрежных стран.

Пресс-секретарь президента добавил, что Чёрное море должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и неделимой безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить