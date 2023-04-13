Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать водами НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать «морем НАТО».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Чёрное море во внутренние воды Североатлантического альянса и заявил о необходимости демилитаризации моря.

«Чёрному морю никогда не бывать «морем НАТО», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, это общее море для всех прибрежных стран.

Пресс-секретарь президента добавил, что Чёрное море должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и неделимой безопасности.