Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать водами НАТО
- РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Чёрное море во внутренние воды Североатлантического альянса и заявил о необходимости демилитаризации моря.
«Чёрному морю никогда не бывать «морем НАТО», — подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, это общее море для всех прибрежных стран.
Пресс-секретарь президента добавил, что Чёрное море должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и неделимой безопасности.