Иран, Россия, КНР и Пакистан призвали Афганистан снять ограничения для женщин

Министры иностранных дел Ирана, России, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана снять ограничения для женщин и нацменьшинств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление.

«Министры призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство с участием на практике всех этнических групп и политических институтов и отменить все ограничительные меры в отношении женщин и национальных меньшинств», — говорится в заявлении.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в интервью изданию The Week, что намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам учиться.