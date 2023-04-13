Иран, КНР, Россия и Пакистан призвали США взять ответственность за ситуацию в Афганистане

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В совместном заявлении главы МИД Ирана, России, Китая и Пакистана после встречи в Самарканде призвали США и их союзников взять ответственность за сложную ситуацию в Афганистане.
Иран, КНР, Россия и Пакистан призвали США взять ответственность за ситуацию в Афганистане
  • AP

Также в заявлении говорится, что «США и их союзники... должны немедленно снять односторонние санкции против Афганистана и вернуть на благо афганского народа его активы, находящиеся за пределами страны».

Как пишет РИА Новости, кроме того, министры решительно выступили против восстановления США и союзниками военных баз в Афганистане и вокруг него.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что Запад пытается расхитить замороженные афганские активы.

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