Глава Пентагона и премьер Украины обсудили поставки Киеву систем ПВО и подготовку военных

Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудили поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) и подготовку украинских военных.

Об этом заявил пресс-секретарь американского Минобороны Патрик Райдер после переговоров Остина и Шмыгаля в Пентагоне.

Он отметил, что глава Пентагона и украинский премьер обсудили американскую помощь Киеву.

В том числе были обсуждены «приоритеты помощи в сфере безопасности, такие как ПВО и артиллерия, а также подготовка ВСУ».

Ранее стало известно, что США 13 апреля проведут форум сотрудничества с Украиной, его целью должно стать привлечение американских инвестиций.