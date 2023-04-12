Глава Пентагона и премьер Украины обсудили поставки Киеву систем ПВО и подготовку военных
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь американского Минобороны Патрик Райдер после переговоров Остина и Шмыгаля в Пентагоне.
Он отметил, что глава Пентагона и украинский премьер обсудили американскую помощь Киеву.
В том числе были обсуждены «приоритеты помощи в сфере безопасности, такие как ПВО и артиллерия, а также подготовка ВСУ».
Ранее стало известно, что США 13 апреля проведут форум сотрудничества с Украиной, его целью должно стать привлечение американских инвестиций.