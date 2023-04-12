Россия в качестве ответных мер на санкции закрыла въезд для 333 граждан Канады

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Россия в качестве ответных мер на санкции закрыла въезд для 333 граждан Канады. 
Россия в качестве ответных мер на санкции закрыла въезд для 333 граждан Канады
  • AP

Об этом объявило Министерство иностранных дел России.

В список тех, кому закрыт въезд в Россию, внесены представители канадских властей, парламентарии и политики различного уровня. Также там значатся имена общественных деятелей и атлетов, которые причастны к распространению в Канаде «оголтелой русофобии».

«Эта мера призвана также побудить попавших в чёрный список изменить своё поведение», — объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне Канада ввела санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний из России.

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