Россия в качестве ответных мер на санкции закрыла въезд для 333 граждан Канады.

Об этом объявило Министерство иностранных дел России.

В список тех, кому закрыт въезд в Россию, внесены представители канадских властей, парламентарии и политики различного уровня. Также там значатся имена общественных деятелей и атлетов, которые причастны к распространению в Канаде «оголтелой русофобии».

«Эта мера призвана также побудить попавших в чёрный список изменить своё поведение», — объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне Канада ввела санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний из России.