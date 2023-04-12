В российской дипмиссии сообщили об отсутствии жалоб россиянки Сапеги на здоровье
- РИА Новости
«Что касается условий содержания и состояния здоровья нашей гражданки, то каких-либо жалоб с её стороны в разговоре с консулом высказано не было», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, дипмиссия продолжает контактировать с белорусской стороной по ситуации с Сапегой и остаётся на связи с её родственниками и адвокатом.
Маскалев также заявил, что российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.