В российской дипмиссии сообщили об отсутствии жалоб россиянки Сапеги на здоровье

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Жалоб на здоровье или условия содержания от находящейся в заключении в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги российскому консулу не поступало, заявил пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.
В российской дипмиссии сообщили об отсутствии жалоб россиянки Сапеги на здоровье
  • РИА Новости

«Что касается условий содержания и состояния здоровья нашей гражданки, то каких-либо жалоб с её стороны в разговоре с консулом высказано не было», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, дипмиссия продолжает контактировать с белорусской стороной по ситуации с Сапегой и остаётся на связи с её родственниками и адвокатом.

Маскалев также заявил, что российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.

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