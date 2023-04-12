В американском штате Индиана произошёл крупный пожар на складе пластика

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В городе Ричмонд, который находится в американском штате Индиана, произошёл крупный пожар на складе пластика.
В американском штате Индиана произошёл крупный пожар на складе пластика
  • globallookpress.com
  • © Michael Ho Wai Lee

Согласно опубликованным видео с места инцидента, в небо поднимаются клубы чёрного дыма. Власти уже призвали жителей соседних районов не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, а всех, кто живёт в радиусе километра от места ЧП, — эвакуироваться.

Как сообщает Fox News, начальник пожарной охраны Индианы Стив Джонс заявил о токсичности дыма в районе происшествия.

«Дым определённо токсичен... Этот огонь будет гореть несколько дней», — сказал он.

Ранее крупный пожар произошёл на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания. В результате возгорания погибли несколько человек.

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