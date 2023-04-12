В американском штате Индиана произошёл крупный пожар на складе пластика
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- © Michael Ho Wai Lee
Согласно опубликованным видео с места инцидента, в небо поднимаются клубы чёрного дыма. Власти уже призвали жителей соседних районов не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, а всех, кто живёт в радиусе километра от места ЧП, — эвакуироваться.
Как сообщает Fox News, начальник пожарной охраны Индианы Стив Джонс заявил о токсичности дыма в районе происшествия.
«Дым определённо токсичен... Этот огонь будет гореть несколько дней», — сказал он.
Ранее крупный пожар произошёл на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания. В результате возгорания погибли несколько человек.