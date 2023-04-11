МИД Китая возложил на США ответственность за сложности в отношениях двух стран

Ответственность за существующие трудности в китайско-американских отношениях лежит не на Пекине, Вашингтону следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и перестать подрывать политическую основу двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также добавил, что Вашингтон должен двигаться навстречу Пекину, чтобы способствовать возврату китайско-американских отношений на правильный путь здорового и стабильного развития.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что напряжённость между США и Китаем приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в дружественные юрисдикции. Это может нанести мировой экономике краткосрочный ущерб в 1% глобального ВВП за пять лет, а также 2% в долгосрочной перспективе.