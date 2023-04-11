МИД Китая возложил на США ответственность за сложности в отношениях двух стран

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Ответственность за существующие трудности в китайско-американских отношениях лежит не на Пекине, Вашингтону следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и перестать подрывать политическую основу двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
МИД Китая возложил на США ответственность за сложности в отношениях двух стран
  • AP
  • © GREG BAKER

Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также добавил, что Вашингтон должен двигаться навстречу Пекину, чтобы способствовать возврату китайско-американских отношений на правильный путь здорового и стабильного развития.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что напряжённость между США и Китаем приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в дружественные юрисдикции. Это может нанести мировой экономике краткосрочный ущерб в 1% глобального ВВП за пять лет, а также 2% в долгосрочной перспективе.

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