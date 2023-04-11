МИД Китая возложил на США ответственность за сложности в отношениях двух стран
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Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат также добавил, что Вашингтон должен двигаться навстречу Пекину, чтобы способствовать возврату китайско-американских отношений на правильный путь здорового и стабильного развития.
Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что напряжённость между США и Китаем приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в дружественные юрисдикции. Это может нанести мировой экономике краткосрочный ущерб в 1% глобального ВВП за пять лет, а также 2% в долгосрочной перспективе.