С начала года в США произошло более 140 случаев массовой стрельбы
- globallookpress.com
«В этом году по всей стране произошло 146 случаев массовой стрельбы, что превышает 130 случаев за этот же период в 2022 году, в результате которых погибло 145 человек», — говорится в сообщении организации.
Ранее сообщалось, что в американском Луисвилле (штат Кентукки) стрельбу устроил 23-летний Коннор Стерджен, который работал в банке Old National.
Среди погибших трое мужчин и женщина. Ещё девять человек госпитализированы.
До этого вооружённая ружьём женщина вошла в небоскрёб Trump Tower в Чикаго. Как заявили источники газеты Chicago Sun-Times, на место прибыл спецназ полиции.