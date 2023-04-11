С начала года в США произошло более 140 случаев массовой стрельбы

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С начала года в США произошло по меньшей мере 146 случаев массовой стрельбы, следует из данных исследовательской организации Gun Violence Archive.
С начала года в США произошло более 140 случаев массовой стрельбы
  • globallookpress.com

«В этом году по всей стране произошло 146 случаев массовой стрельбы, что превышает 130 случаев за этот же период в 2022 году, в результате которых погибло 145 человек», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что в американском Луисвилле (штат Кентукки) стрельбу устроил 23-летний Коннор Стерджен, который работал в банке Old National.

Среди погибших трое мужчин и женщина. Ещё девять человек госпитализированы.

До этого вооружённая ружьём женщина вошла в небоскрёб Trump Tower в Чикаго. Как заявили источники газеты Chicago Sun-Times, на место прибыл спецназ полиции.

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