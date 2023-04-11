С начала года в США произошло более 140 случаев массовой стрельбы

С начала года в США произошло по меньшей мере 146 случаев массовой стрельбы, следует из данных исследовательской организации Gun Violence Archive.

«В этом году по всей стране произошло 146 случаев массовой стрельбы, что превышает 130 случаев за этот же период в 2022 году, в результате которых погибло 145 человек», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что в американском Луисвилле (штат Кентукки) стрельбу устроил 23-летний Коннор Стерджен, который работал в банке Old National.

Среди погибших трое мужчин и женщина. Ещё девять человек госпитализированы.

До этого вооружённая ружьём женщина вошла в небоскрёб Trump Tower в Чикаго. Как заявили источники газеты Chicago Sun-Times, на место прибыл спецназ полиции.