Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пандемии коронавируса
Об этом информирует Белый дом.
«Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19», — передаёт сообщение РИА Новости.
21 декабря Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные, согласно которым число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 100 млн.
В ноябре Гебрейесус заявил, что смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с февраля снизилась почти на 90%.