Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трёх лет действовал из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует Белый дом.

«Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19», — передаёт сообщение РИА Новости.

21 декабря Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные, согласно которым число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 100 млн.

В ноябре Гебрейесус заявил, что смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с февраля снизилась почти на 90%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить