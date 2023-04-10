Далай-лама заявил, что сожалеет из-за инцидента с мальчиком-паломником
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-офис духовного лидера.
«Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьёй, а также перед многочисленными друзьями по всему миру за ту боль, которую могли причинить его слова», — отмечается в заявлении.
Как указывает агентство, речь идёт о ролике, который зафиксировал встречу далай-ламы с мальчиком-паломником в резиденции религиозного деятеля в Дхарамсале 28 февраля. В ходе этой встречи юный паломник попросил обнять далай-ламу, в ответ на это мужчина поцеловал ребёнка в губы и предложил ему «пососать язык».
В пресс-офисе объяснили поведение далай-ламы его любовью «часто невинно и игриво дразнить людей».
В 2017 году далай-лама призывал к распространению «духа Евросоюза».