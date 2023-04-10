Times: Индия приостановила торговые переговоры с Британией из-за сикхских экстремистов

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Власти Индии приостановили торговые переговоры с Великобританией из-за ситуации с сикхскими экстремистами.
Times: Индия приостановила торговые переговоры с Британией из-за сикхских экстремистов
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

Об этом пишет The Times.

Согласно статье, Индия хочет, чтобы Великобритания официально осудила деятельность экстремистской группировки сикхов, которая напала на посольство Индии в Лондоне в прошлом месяце.

Высокопоставленные источники в британском правительстве сообщили, что индийское правительство «отказалось» от торговых переговоров и ясно дало понять, что без публичного осуждения движения «Халистан» прогресса не будет.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии в области энергетики. В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что российской стороне выгодно продавать нефть в Индию в нынешних геополитических реалиях.

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