Си Цзиньпин заявил, что придаёт большое значение отношениям Китая и КНДР
- AP
Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
«Си Цзиньпин подчеркнул, что он придаёт большое значение отношениям двух партий, двух стран — КНР и КНДР», — приводит сообщение РИА Новости.
Си Цзиньпин также выразил готовность к усилению совместного с Ким Чен Ыном стратегического руководства китайско-корейскими отношениями.
Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Дай Бин упрекнул США в СБ ООН в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР.
В МИД КНДР заявили, что Пхеньян даст «самый жёсткий ответ» на любое военное действие со стороны Вашингтона.