Си Цзиньпин заявил, что придаёт большое значение отношениям Китая и КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что придаёт большое значение отношениям двух стран.
Си Цзиньпин заявил, что придаёт большое значение отношениям Китая и КНДР
  • AP

Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что он придаёт большое значение отношениям двух партий, двух стран — КНР и КНДР», — приводит сообщение РИА Новости.

Си Цзиньпин также выразил готовность к усилению совместного с Ким Чен Ыном стратегического руководства китайско-корейскими отношениями.

Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Дай Бин упрекнул США в СБ ООН в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР.

В МИД КНДР заявили, что Пхеньян даст «самый жёсткий ответ» на любое военное действие со стороны Вашингтона.

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