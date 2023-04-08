Си Цзиньпин заявил, что придаёт большое значение отношениям Китая и КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что придаёт большое значение отношениям двух стран.

Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что он придаёт большое значение отношениям двух партий, двух стран — КНР и КНДР», — приводит сообщение РИА Новости.

Си Цзиньпин также выразил готовность к усилению совместного с Ким Чен Ыном стратегического руководства китайско-корейскими отношениями.

Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Дай Бин упрекнул США в СБ ООН в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР.

В МИД КНДР заявили, что Пхеньян даст «самый жёсткий ответ» на любое военное действие со стороны Вашингтона.