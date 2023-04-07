Ирак не пропустил через своё воздушное пространство следовавший из России в Египет самолёт
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».
Отмечается, что у самолёта были все необходимые разрешения для осуществления полёта.
После того как борт не допустили в иракское воздушное пространство, он отправился на запасной аэродром в Сочи.
Ночью экипаж самолёта снова получил разрешение на полёт в Шарм-эш-Шейх и воздушное судно вылетело в аэропорт назначения.
В результате прибытие самолёта в Шарм-эш-Шейх задержалось на четыре часа.