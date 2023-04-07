Ирак не пропустил через своё воздушное пространство следовавший из России в Египет самолёт

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Власти Ирака без объяснения причин не пропустили через своё воздушное пространство самолёт, следовавший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх.
Ирак не пропустил через своё воздушное пространство следовавший из России в Египет самолёт
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».

Отмечается, что у самолёта были все необходимые разрешения для осуществления полёта.

После того как борт не допустили в иракское воздушное пространство, он отправился на запасной аэродром в Сочи.

Ночью экипаж самолёта снова получил разрешение на полёт в Шарм-эш-Шейх и воздушное судно вылетело в аэропорт назначения.

В результате прибытие самолёта в Шарм-эш-Шейх задержалось на четыре часа. 

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