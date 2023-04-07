Тьерри Валет: французы из-за экономического кризиса всё меньше одобряют помощь Украине

Основатель ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что французы всё меньше одобряют помощь Киеву, поскольку Франция переживает серьёзный экономический кризис и сильный рост цен.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, в начале конфликта на Украине была солидарность с украинскими беженцами, но спустя год Франция оказалась в очень серьёзном экономическом кризисе.

«Люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаём столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью», — заявил один из координаторов «жёлтых жилетов».

Валет также заявил, что французы не просили ввести санкции против России.