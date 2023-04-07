Тьерри Валет: французы из-за экономического кризиса всё меньше одобряют помощь Украине
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, в начале конфликта на Украине была солидарность с украинскими беженцами, но спустя год Франция оказалась в очень серьёзном экономическом кризисе.
«Люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаём столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью», — заявил один из координаторов «жёлтых жилетов».
Валет также заявил, что французы не просили ввести санкции против России.