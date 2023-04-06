Экс-разведчик США Риттер назвал президента России Путина мастером побеждать

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Офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин — мастер побеждать.

«Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — сказал Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, главным просчётом западных аналитиков является предположение о том, что Россия бездействует.

Он отметил, что в реальности видны огромные потери украинской армии и большое количество уничтоженной техники ВСУ.

Риттер также напомнил об успехе Путина в Сирии.

9 февраля американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил желание пожать руку президенту России Владимиру Путину.

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