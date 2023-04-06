МИД России: ЮНЕСКО из-за политики Запада становится рупором украинской пропаганды

Москва сожалеет, что ЮНЕСКО из-за политики Запада становится рупором украинской пропаганды.

Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Вызывает большое сожаление, что столь уважаемая организация, обладающая признанной международной репутацией, как ЮНЕСКО, при потворстве некоторых представителей руководства Секретариата, становится жертвой политики западных стран, отводящих ей роль банального рупора украинской пропаганды», — говорится в сообщении.

3 апреля генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле прибыла с визитом в Киев.