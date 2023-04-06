Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии

У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Как передаёт ТАСС, эпицентр располагался в 76 км к северо-западу от города Лувук, где проживают 47,7 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов Панамы.

Как сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу, в результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли 50 399 человек.