Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Глава российского государства заявил об успешной работе Москвы и Минска по разным направлениям, в том числе по вопросам экономики и безопасности.

Лукашенко со своей стороны отметил, что 28 союзных программ между странами реализованы почти на 80% в основном правительствами России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко приехал в Кремль на встречу с российским коллегой.