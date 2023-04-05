Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Глава российского государства заявил об успешной работе Москвы и Минска по разным направлениям, в том числе по вопросам экономики и безопасности.

Лукашенко со своей стороны отметил, что 28 союзных программ между странами реализованы почти на 80% в основном правительствами России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко приехал в Кремль на встречу с российским коллегой.

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