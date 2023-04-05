Блинкен заявил, что призвал Лаврова принять предложения США по обмену Уилана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призвал главу МИД России Сергея Лаврова в ходе недавнего телефонного разговора принять предложения Соединённых Штатов по обмену осуждённого за шпионаж Пола Уилана.

Трансляцию пресс-конференции Блинкена ведёт Госдепартамент США.

«Говоря о Поле Уилане, (у США) есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев», — сказал он.

По его словам, в разговоре с Лавровым он повторил, что России «следует работать над этим предложением», чтобы Вашингтон мог вернуть Уилана в США.

В декабре в Белом доме заявляли, что власти Соединённых Штатов ведут с Россией активные переговоры, добиваясь освобождения осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.