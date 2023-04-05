Блинкен заявил, что призвал Лаврова принять предложения США по обмену Уилана
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Трансляцию пресс-конференции Блинкена ведёт Госдепартамент США.
«Говоря о Поле Уилане, (у США) есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев», — сказал он.
По его словам, в разговоре с Лавровым он повторил, что России «следует работать над этим предложением», чтобы Вашингтон мог вернуть Уилана в США.
В декабре в Белом доме заявляли, что власти Соединённых Штатов ведут с Россией активные переговоры, добиваясь освобождения осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.