Блинкен заявил, что призвал Лаврова принять предложения США по обмену Уилана

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призвал главу МИД России Сергея Лаврова в ходе недавнего телефонного разговора принять предложения Соединённых Штатов по обмену осуждённого за шпионаж Пола Уилана.
Блинкен заявил, что призвал Лаврова принять предложения США по обмену Уилана
  • AP
  • © Virginia Mayo

Трансляцию пресс-конференции Блинкена ведёт Госдепартамент США.

«Говоря о Поле Уилане, (у США) есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев», — сказал он.

По его словам, в разговоре с Лавровым он повторил, что России «следует работать над этим предложением», чтобы Вашингтон мог вернуть Уилана в США.

В декабре в Белом доме заявляли, что власти Соединённых Штатов ведут с Россией активные переговоры, добиваясь освобождения осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.

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