Путин заявил, что отношения России и Евросоюза сильно деградировали

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Отношения России и Евросоюза в последнее время серьёзно деградировали. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что отношения России и Евросоюза сильно деградировали
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Отношения этого объединения (ЕС. — RT) с Россией в последние годы сильно деградировали», — сказал он в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Путин выразил надежду, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает.

Также российский лидер заявил, что Россия рассчитывает на то, что зарубежные партнёры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, а также взаимного учёта интересов.

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