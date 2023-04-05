Миллиардер Терри Гоу заявил, что хочет баллотироваться на пост главы администрации Тайваня
«Чтобы избежать войны, Тайваню нужно сделать две вещи: во-первых, урегулировать конфронтацию между США и Китаем. Во-вторых, не допустить того, чтобы Демократическая прогрессивная партия была у власти», — цитирует его тайваньский телеканал TVBS.
По словам бизнесмена, нужно рассказать молодёжи о том, что голосовать за «превозносящих независимость Тайваня и ненавидящих Китай демократов» опасно.
«Если Гоминьдан выдвинет мою кандидатуру, я сделаю всё возможное… чтобы победить на выборах 2024 года», — добавил Терри Гоу.
Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в среду, 5 апреля.