В Израиле заявили о девяти выпущенных по территории страны из Сектора Газа ракетах
«Диверсанты из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону района Сдерота, «Железный купол» перехватил четыре из них», — приводит РИА Новости слова представителя армии Израиля Авихая Эдри в Twitter.
Он добавил, что ещё четыре ракеты, выпущенные в направлении примыкающего к Газе района, упали на открытой местности.
Ранее израильская авиация сбила неопознанный летающий аппарат, который, по предварительным данным, вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии.