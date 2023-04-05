В Израиле заявили о девяти выпущенных по территории страны из Сектора Газа ракетах

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Девять ракет выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них были перехвачены, сообщает израильская армия.

«Диверсанты из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону района Сдерота, «Железный купол» перехватил четыре из них», — приводит РИА Новости слова представителя армии Израиля Авихая Эдри в Twitter.

Он добавил, что ещё четыре ракеты, выпущенные в направлении примыкающего к Газе района, упали на открытой местности.

Ранее израильская авиация сбила неопознанный летающий аппарат, который, по предварительным данным, вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии.

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