В Израиле заявили о девяти выпущенных по территории страны из Сектора Газа ракетах

Девять ракет выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них были перехвачены, сообщает израильская армия.

«Диверсанты из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону района Сдерота, «Железный купол» перехватил четыре из них», — приводит РИА Новости слова представителя армии Израиля Авихая Эдри в Twitter.

Он добавил, что ещё четыре ракеты, выпущенные в направлении примыкающего к Газе района, упали на открытой местности.

Ранее израильская авиация сбила неопознанный летающий аппарат, который, по предварительным данным, вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии.