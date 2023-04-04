Белый дом: Байден с гордостью приветствовал вступление Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден с гордостью приветствовал вступление Финляндии в НАТО. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я горд приветствовать Финляндию в НАТО в качестве 31-го члена альянса», — заявил Байден.

Он также отметил, что с нетерпением ждёт возможности приветствовать Швецию в качестве члена НАТО как можно скорее.

Байден призвал Турцию и Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации.

Ранее финский министр иностранных дел Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.