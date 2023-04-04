В Москве прошли консультации заместителей глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

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Заместители глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции провели встречу в Москве, они обсудили подготовку четырёхсторонней встречи на уровне министров.
В Москве прошли консультации заместителей глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«3–4 апреля в Москве состоялись четырёхсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции. Обсуждались вопросы подготовки предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран», — сообщило российское Министерство иностранных дел.

3 апреля в Москве прошла серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции.

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