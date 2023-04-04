В Москве прошли консультации заместителей глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

Заместители глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции провели встречу в Москве, они обсудили подготовку четырёхсторонней встречи на уровне министров.

«3–4 апреля в Москве состоялись четырёхсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции. Обсуждались вопросы подготовки предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран», — сообщило российское Министерство иностранных дел.

3 апреля в Москве прошла серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции.