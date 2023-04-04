Аналитик Юшков: ожидать в скором времени выплат за повреждение «Северных потоков» не стоит

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

«От страховых компаний нужно получить ответы на такие вопросы как: «Считается ли это страховым случаем? Какая сумма выплачивается при подобном инциденте? Будут ли выплачивать, и, главное, кому? Готовы ли они перечислять на счета «Газпрома» и акционеров проекта, например, или нет? В какой срок это будет происходить? Нужно ли дожидаться итогов расследования?» — рассказал Юшков.

Собеседник RT подчеркнул, что вопросов — много, но все они касаются возмещения ущерба.

При этом, по его мнению, ожидать каких-то выплат «Газпрому» и участникам проекта в скором времени не стоит.

«Вполне возможно, что они потребуют сначала оценить ущерб от взрывов, стоимость восстановительных работ, и, таким образом, опять будут тянуть время. А если они в принципе откажутся от выплат, тогда вопрос: «Зачем мы страхуем?» — заключил Юшков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток».

По словам одного из источников, страховой полис покрывает ущерб, причинённый трубопроводу, и вопросы остановки бизнеса.

Как уточняется, наличие страховки также облегчило бы любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа.