Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления в Миннесоте
«Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Отмечается, что Фрей так и не откликнулся — его не было среди политиков-участников мероприятия.
Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.
В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.