Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления в Миннесоте

Президент США Джо Байден потерял мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея во время выступления в Миннесоте.

«Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Отмечается, что Фрей так и не откликнулся — его не было среди политиков-участников мероприятия.

Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.

В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.