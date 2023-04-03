Небензя не исключил встречу Лаврова и Блинкена в ООН в случае поступления запроса от США

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя не исключил встречу глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях ООН в случае поступления запроса от США.

Об этом, как сообщило РИА Новости, Небензя заявил журналистам.

В конце марта Небензя сообщил, что Лавров может посетить штаб-квартиру всемирной организации во время председательства России в Совбезе в апреле.

«Если такая встреча будет запрошена, я полагаю, что на уровне министра будет готовность к встрече с секретарём Блинкеном», — сказал российский постпред, отвечая на вопрос о возможности контактов Лаврова с Блинкеном на полях ООН.

В офисе Генсека ООН, в свою очередь, заявляли, что Антониу Гутерреш готов провести встречу с Лавровым в случае его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос поступит от российской стороны.