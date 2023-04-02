Пентагон отправил в космос десять спутников ракетой Falcon 9

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Компания SpaceX доставила на орбиту первые десять спутников слежения за баллистическими пусками для нужд Пентагона.
Пентагон отправил в космос десять спутников ракетой Falcon 9
  • globallookpress.com
  • © Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Об этом заявили в Минобороны Соединённых Штатов.

«Falcon 9, двухступенчатая ракета-носитель многократного использования, запустила первые десять из 28 запланированных спутников с базы космических сил Ванденберг, Калифорния», — передаёт текст пресс-релиза РИА Новости.

Отмечается, что следующий пуск в рамках миссии Tranche 0 запланирован на июнь.

15 марта ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблём Dragon, который должен был доставить на Международную космическую станцию более 2,8 т груза.

Отмечается, что ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 20:30 по времени Восточного побережья.

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